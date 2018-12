Rischio ghiaccio sulle strade dell'Umbria, allerta della Protezione Civile

Bolletino di criticità "giallo" emesso dal Centro funzionale della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata di giovedì 27 dicembre per rischio ghiaccio nelle prime ore della giornata di domani. L'allerta meteo, relativa a tutte le zone della regione, è stata diramata dalla Prociv.



Secondo le previsioni per domani, giovedì 27 dicembre, il cielo sarà "poco nuvoloso al mattino con nubi in aumento nel pomeriggio soprattutto sulle zone occidentali". Per quanto riguarda le temperature "minime in locale aumento con ancora possibili gelate in pianura. Massime stazionarie".