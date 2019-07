Rischia di morire annegato in piscina, migliorano le condizioni del bambino di 4 anni

Migliorano le condizioni del bambino di 4 anni che domenica ha rischiato di annegare in una piscina di San Feliciano. I medici dell'ospedale fiorentino hanno autorizzato a diffondere la notizia che il bambino sta rispondendo alle terapie e che i parametri vitali sono confortanti.

Nelle prossime 24/48 ore, come riferisce una nota del Santa Maria della Misericordia, si è fiduciosi nel poter sciogliere la prognosi.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate importanti sia nella fase iniziale che nella messa in sicurezza del bambino che era stato trasferito in autoambulanza con a bordo il medico che lo aveva assistito fin dall'arrivo in sala rossa. Il dottor Antonio Galzerano della struttura di Rianimazione dell'ospedale di Perugia resta in costante contatto con i colleghi del nosocomio pediatrico.