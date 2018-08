Bene così! Investimenti importanti per l'ex Grocco e il Centro salute di P.S.Giovanni

La struttura residenziale extraospedaliera ‘Seppilli’ a Perugia e il Centro salute di Ponte San Giovanni verranno riqualificati e resi più funzionali, grazie a una serie di lavori di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico per una spesa complessiva di oltre 900mila euro, fra risorse statali e regionali. Il nuovo investimento pesante sul sisema sanitario e sukl welfare di Perugia è stato dato dall'assessore regionale, Luca Barberini.

Per quanto riguarda la Residenza sanitaria assistita‘Seppilli’, nota anche come ex Grocco verranno investiti 700mila euro per una serie di opere edili e impiantistiche finalizzate a migliorare i livelli di sicurezza e la funzionalità della struttura, che dispone di oltre 80 posti letto fra Rsa e residenza protetta e ospita diversi servizi ambulatori e sanitari.

Mentre per il Centro salute di Ponte San Giovanni verranno messi a disposizione 210mila euro per la ristrutturazione di alcuni spazi e il miglioramento dell’impianto antincendio. “Tutti questi interventi – sottolinea Barberini – rientrano nel programma pluriennale di interventi promosso dalla Regione per riqualificare, ammodernare e rendere più sicure e accoglienti le strutture sanitarie umbre”.