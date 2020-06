Fase 2 | Ripartenza dell'autobus Sulga da Perugia per Roma e Fiumicino: le regole anti-contagi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Dopo aver passato 3 mesi di stop a causa dell'emergenza covid 19 dal 18 giugno ha ripreso il via il collegamento della Sulga da Perugia-Deruta-Todi-Roma Tiburtina-Aeroporto Fiumicino con partenza da piazza partigiani dalle ore 8. In autobus sanificato: obbligo di indossare la mascherina, misurazione della temperatura corporea all'ingresso del bus e obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro nelle operazioni di salita e discesa dal bus. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO WWW.SULGA.IT O CHIAMA LO 075/5009641 OBBLIGO DI PRENOTAZIONE ON-LINE

