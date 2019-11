Furti in villa a Ripa nel fine settimana: trovata pistola, è mistero sulla provenienza

Anche la frazione perugina di Ripa è stata oggetto di furti in appartamenti e villette. Un fine settimana difficile e drammatico per alcune famiglie. La banda di predoni si è mossa lungo l'asse Area-Nord-Perugia-Valfabbrica-Gualdo-Gubbio sfruttando il tragitto della Perugia-Ancona e il collegamento con la E45. Ma i ladri potrebbero aver commesso un errore che consentirebbe alle forze dell'ordine di risalire a loro. A Ripa, dopo i furti, è stata ritrovata una pistola in mezza ad un campo, a pochi metri dalla recinzione di una proprietà.

Il cittadino, autore della scoperta, ha subito denunciato il tutto alle forze dell'ordine. Al momento massimo riserbo sull'inchiesta, ma tra le ipotisi c'è anche quella che la pistola possa essere caduta durante la fuga dopo il raid in una villetta. Il buio, l'erba alta e la tensione non avrebbero permesso, ad uno dei ladri, di ritrovarla. Ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Si cerca di capire se la pistola è giocattolo o vera. Le eventuali impronte lasciate potrebbe essere una ottima pista per arrivare fino alla banda.