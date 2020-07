Rimbocchi, quella "talpa meccanica" che porta la fibra "senza scassare" in superficie

Quella talpa che porta la fibra senza scassare in superficie. È in azione al parco del Cva dei Rimbocchi per far arrivare la fibra a quella zona della città che ne è ancora priva, consentendo il collegamento veloce per navigare nel web. La macchina opera sotto traccia con una serie di trivellazioni a qualche decina di centimetri dal piano di calpestio.

Si chiama Navigator, allo stesso modo dei volenterosi incaricati di trovare posti di lavoro (inesistenti) a disoccupati (veri). Facili ironie e battute a parte, lo strumento si rivela di una utilità straordinaria in quanto mette in collegamento pozzetti come punto di riferimento senza danneggiare la superficie e dunque senza bisogno di ripristini che, purtroppo, spesso risultano costosi, approssimativi e poco duraturi. Ancora al lavoro qualche giorno e quella macchina meravigliosa consentirà di passare i tubi all’interno dei quali corrono i cavi della fibra. Quando si dice il progresso!