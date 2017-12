La Ricicleria di Corciano è realtà, il Sindaco: "Grande obiettivo raggiunto". Ecco come funziona, gli orari e i giorni di apertura

La nuova Ricicleria di Corciano è realtà. E’ stata inaugurata questa mattina a Ellera in via Brodolini, a poche centinaia di metri dall'uscita del Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, ed è un progetto frutto della collaborazione fra Trasimeno Servizi Ambientali s.p.a. e Comune di Corciano.

La nuova Ricicleria, sorta nella stessa area del Centro del Riuso (di prossima apertura), è nata per migliorare i sistemi di raccolta differenziata del territorio. Le opere sono costate circa 570 mila euro e la struttura è molto comoda per gli utenti: è stata realizzata una lunga rampa che consente di trasportare senza sforzo, con automobili, furgoni e piccoli camion, le varie tipologie di rifiuto: ingombranti, legno, potature e sfalci, metallo e altro. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Corciano Cristian Betti, la Presidente di TSA Alessia Dorillo, il Direttore Generale di TSA Antonello Malucelli e l’assessore all'ambiente di Corciano Giuseppe Felici.

“Un grande obiettivo quello raggiunto oggi per Corciano. Oltre ad essere posizionata in un luogo più consono - sottolinea il Sindaco di Corciano Cristian Betti - la nuova Ricicleria sarà più fruibile da un punto di vista logistico, a tutto vantaggio della cittadinanza”.

“Dalla posa della prima pietra è trascorso un anno e oggi è una bella giornata - ha affermato Alessia Dorillo - per tutti i cittadini e che porta serenità anche in TSA. La nuova Ricicleria rafforza il legame con il territorio e dà la possibilità a Corciano di migliorare la qualità della raccolta differenziata, con un maggiore aiuto da parte dei nostri bravi operatori. Abbiamo l'obiettivo di aumentare la raccolta ma aumentandone la qualità a Corciano e negli altri 8 comuni del Trasimeno che gestiamo”.

La Ricicleria di Ellera è aperta tutti i giorni: il lunedì pomeriggio, il martedì mattina, il mercoledì pomeriggio, il giovedì mattina, il venerdì pomeriggio, il sabato mattina e pomeriggio, la domenica mattina; l'orario mattutino è dalle 9 alle 12, mentre il pomeriggio dalle 15 alle 18 (in estate dalle 15:30 alle 18:30).

Al Centro del Riuso, di prossima apertura, i cittadini potranno conferire quegli oggetti che possono trovare ancora un utilizzo e possono allungare la propria esistenza attraverso l'intervento artigianale. Pezzi di arredamento che vengono dismessi in condizioni ancora discrete o elettrodomestici che necessitano di essere accomodati ma possono ancora funzionare, ma anche materiali che con l'intervento di artigiani possono veder stravolto il loro utilizzo e diventare altro, per essere "riusati" appunto. Si prevede per l'apertura tempi brevi, al massimo entro la primavera 2018.