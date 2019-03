Richiedente asilo sul bus con 1 chilo e mezzo di marijuana nello zaino, preso e condannato

I carabinieri di Assisi e di Perugia lo avevano trovato sul bus che da Roma lo stava portando a Perugia. Con il nigeriano di 20 anni viaggiava anche un carico di un chilo e mezzo di marijuana nascosto in uno zainetto.

Lo straniero era da poco arrivato in Italia, sbarcando come profugo a Lampedusa, per poi essere trasferito in un centro a L’Aquila. I militari, secondo quanto riportato nei verbali di arresto, avevano avuto una soffiata su un presunto corriere di droga che trasportava la sostanza stupefacente utilizzando l’autobus di linea Perugia-Roma.

Quando i carabinieri sono saliti sul bus, come riportato da verbale, il ventenne si mostrava “nervoso e insofferente” al semplice controllo dei documenti d’identità. Forse perché in mezzo alle gambe aveva uno zaino pieno di droga. Il giovane e il suo legale, l’avvocato Leonardo Romoli, hanno sostenuto che lo zaino era “nei pressi” dell’arrestato, ma non di sua proprietà. Il nigeriano nulla sapeva della droga.

La droga era nascosta nello zaino avvolta in numerosi strati di cellophane, e ad ogni strato era stata inserita della polvere di caffè per camuffare l'odore della sostanza stupefacente, risultata di ottima qualità e che avrebbe fruttato non meno di 60mila euro una volta divisa in dosi e venduta al dettaglio.

Il giovane è stato condannato a 2 anni di carcere (pena sospesa) e 6mila euro di multa.