Richiedente asilo arrestato: alla vista degli agenti si "ribella", droga nascosta nell'alloggio dove è ospite

E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio, un cittadino della Liberia richiedente asilo , ospite di un centro Onlus e inserito in un programma di accoglienza. Gli agenti della Volante della Questura di Perugia, durante un servizio di controllo, lo hanno fermato in zona stazione, a Ponte San Giovanni. Ed è a quel punto che il giovane - di circa 25 anni - ha opposto resistenza ai poliziotti, cercando di eludere il tentativo di controllo.

Addosso aveva qualche grammo di cocaina e a quel punto la perquisizione è stata estesa anche all'interno dell'alloggio dove gli agenti hanno ritrovato otto involucri di droga, sostanze da taglio e un bilancino di precisione. Trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, che si è svolto questa mattina al tribunale di Perugia.