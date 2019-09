Ricercato per traffico internazionale di droga, tradito da un biglietto non fatto

Era ricercato per traffico internazionale di stupefacenti dalla Procura di Macerata. Lo hanno trovato gli agenti della Polfer di Foligno a bordo di un treno sul quale stava viaggiando senza biglietto.

E' finito così in manette un nigeriano di 26 anni, individuato nel corso del controllo dei passeggeri di un convoglio. Era senza biglietto e per questo gli agenti stavano procedendo all'identificazione, dalla quale è emerso il provvedimento ancora non eseguito.

Arrestato e condotto nel carcere di Spoleto, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.