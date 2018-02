Si allontana da casa e sparisce: trovato morto all'interno della sua auto dopo ore di ricerche

Era scomparso nel nulla dalla mattinata di ieri, giovedì 15 febbraio, gettando nell’angoscia i familiari. S.F, il 70enne di cui non si aveva notizie da ore, è stato purtroppo ritrovato ormai senza vita nel tardo pomeriggio in località Monte Giano – San Severo, nel comune di Massa Martana.

Originario del piccolo comune in provincia di Perugia, ma residente ad Acquasparta (nel ternano) si era allontanato dalla propria abitazione a bordo dell’auto. Immediato, una volta scattato l’allarme della scomparsa, l’intervento della macchina dei soccorsi che ha battuto palmo a palmo la zona con squadre dei vigili del fuoco e del Sasu, della Protezione civile e dei carabinieri. Per accelerare le ricerche, si era alzato in volo anche un elicottero ma solo intorno alle 18 il corpo del pensionato ormai senza vita è stato ritrovato all’interno dell’auto in una zona boschiva nei colli martani. Alla base della tragica scomparsa, non si esclude un gesto estremo da parte del 70enne.