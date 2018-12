Si perde nei boschi, paura per un uomo: scattano le ricerche per trovarlo

Ricerche in corso per riuscire a ritrovare un uomo disperso nei boschi. I vigili del fuoco, insieme alle unità cinofile e i Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno battendo palmo a palmo la zona tra il convento dei Cappuccini di Montemalbe e Capocavallo.

Sul posto è presente la squadra del Distaccamento di Corso Cavour, intervenuta a seguito dell'allarme lanciato per cercare di rintracciare l'uomo. Secondo quanto si apprende le persone smarrite iniziamente erano due; uno è riuscito ad arrivare a Migiana in maniera autonoma, mentre l'altro risulta ancora disperso. Le ricerche sono in corso dal pomeriggio di oggi.