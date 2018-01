Ancora nessuna traccia di Maria: scomparsa nel nulla da una settimana: si cerca con i droni

Ancora nessuna traccia di Maria Iolanda Tanci, l'ottantenne scomparsa da Costano, frazione di Bastia Umbra, mercoledì 27 dicembre. Le ricerche continuano a tutto campo, si scandaglia palmo a palmo la zona, lungo le sponde e nel fiume Chiascio, ma ancora senza esito. Maria sembra essere scomparsa nel nulla. Nonostante l’impiego di numerosi mezzi tra sommozzatori, unità cinofile, elicottero e uomini a terra, l’anziana non si trova.

E anche oggi – mercoledì 3 gennaio – le ricerche proseguiranno lungo la zona del Chiascio, ma questa volta con l’utilizzo dei droni. Dalla centrale operativa del 115 fanno sapere che arriverà una squadra da Roma con quattro unità speciali e sarà attivata una nuova procedura con i droni. Si tratta – da quanto si apprende – del primo utilizzo nel nostro territorio di questa tecnica.

L'ottantenne era andata a fare visita alla figlia, nel pomeriggio di mercoledì scorso, poi, dopo essere uscita, non ha fatto più rientro nella propria abitazione. Sono giorni d'angoscia per i familiari di Maria, che non dà più notizie di sé da ormai una settimana.