Gino Brizi è scomparso nel nulla, si cerca l'auto nel torrente Caina: elicottero e sommozzatori

Sono in corso da ieri le ricerche di Gino Brizi, scomparso da San Mariano di Corciano con la sua auto e due cani. Vigili del fuoco, sommozzatori, forze dell'ordine e soccorritori sono impegnati per cercare di ritrovarla. Si sta scandagliando anche il torrente Caina; il sospetto è che la sua auto sia precipitata proprio nel corso d'acqua. Per aiutare le ricerche si è alzato in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco, ma fin'ora della persona e della sua auto non c'è traccia.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco della Centrale di Perugia con il supporto della squadra Tas (Topografia Applicata al Soccorso), la squadra Fluviale, il 112 e il Sasu.