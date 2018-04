Cade nel bosco e si ferisce, angoscia per un uomo: ritrovato e salvato dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione per un anziano perugino. A dare l'allarme alla centrale operativa del 115, sarebbe stato il figlio che non riusciva a mettersi in contatto con il padre, uscito a fare una passeggiata. Immediate le ricerche da parte dei vigili del fuoco, che dopo circa un'ora lo hanno ritrovato in un bosco, a Cenerente. L'uomo con molta probabilità sarebbe scivolato riportando un taglio al volto e ferendosi a una gamba. A quel punto è stato messo in sicurezza e affidato alle cure dei medici del 118, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.