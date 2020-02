Da otto giorni non si hanno più notizie di Ilaria: la donna è residente a Gubbio, ricerche a Bolzano

Non si trova da oltre una settimana, ma le operazioni per cercare Ilaria Matteucci proseguono senza sosta. La donna - una 57enne residente in Umbria a Gubbio - era tornata per qualche giorno a Vadena nella Bassa Atesina, dove è scomparsa il 10 febbraio. Dopo giorni di ricerche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri hanno scandagliato le campagne della Val d'Adige, fiume compreso, ma non hanno trovato nessun elemento utile. La donna sembra essere davvero scomparsa nel nulla. Nonostante ciò i soccorritori rinnovano l'appello rivolto a tutta la popolazione: chi avesse qualche informazione in merito contatti i Carabinieri di Laives. Per il caso è stato anche attivato un numero dedicato alle ricerche: 0471 954128.

La donna avrebbe confidato ad alcuni amici di aver trovato un lavoro in zona e che avrebbe dovuto iniziare nei prossimi giorni. Insomma sarebbe stata in contatto con alcune persone per cambiare vita e trasferirsi dall'Umbria alla provincia di Bolzano. Al momento però la pista più seguita è quella dell'incidente durante una passeggiata.