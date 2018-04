Riccio si intrufola nel giardino di una casa: recuperato dai vigili del fuoco

Non sono sul campo solo per emergenze, ricerca di scomparsi, incendi e salvataggi. I vigili del fuoco, eroi di tutti i giorni, sono a fianco dei cittadini, ma anche degli animali. Come l’intervento avvenuto questo pomeriggio a Ellera di Corciano. Protagonista, un tenero riccio ( in foto) che si era intrufolato all’interno del giardino di un’abitazione. Un luogo certamente poco idoneo per questo animaletto, abituato a vivere nei boschi. E così, una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco, è intervenuta per mettere in sicurezza il riccio. Dopo essere stato “catturato”, è stato rimesso in libertà nel suo habitat naturale. Ci piace raccontare anche queste piccole storie di quotidiana umanità e di salvataggi un po' speciali.