Coronavirus, sono 700 i dipendenti che lavorano da casa. Fioroni e Agabiti: "Garantita l'operatività della Regione"

Sono 700 i dipendenti della Regione dell'Umbria che stanno lavorando da casa, collegati direttamente con la piattaforma regionale, garantendo così senza intoppi i vari servizi e la gestione dell'ermegenza sanitaria determinata dal coronavirus. La Regione ha saputo assicurare, tramite strumenti tecnologici innovativi, la continuità delle attività dell’Ente e, al tempo stesso, la salute di tutti i dipendenti. Anche la Giunta regionale, a fini di salute pubblica e in base alle misure di sicurezza varate dal Governo, si riunisce in videoconferenza.

"Si tratta di un grande lavoro della nostra divisione ICT – ha spiegato l'assessore regionale Michele Fioroni - che ha saputo accompagnare questa complessa fase di transazione digitale, garantendone la continuità di funzionamento senza cali di produttività. Fin dai primi contagi accertati in Italia del virus Covid-19 e fin dall’adozione delle prime misure deflattive del contagio adottate dal Governo, la Regione Umbria si è attivata per predisporre un protocollo per garantire il funzionamento pieno da remoto di tutte le principali funzioni ,fondamentali per dar vita al progetto di smart working".

Soddisfatta anche l'assessore regionale Paola Agabiti: "La Regione Umbria ed i sui dipendenti hanno dimostrato di saper rispondere in maniera efficiente e tempestiva all’accelerazione imposta dal coronavirus nell’ambito delle attività di smart working”: lo ha detto l’assessore regionale al personale Paola Agabiti. “Si tratta di un risultato importante, di un successo per l'amministrazione regionale e di un grande esempio di collaborazione tra i diversi assessorati e divisioni della Regione. Un plauso – conclude Agabiti – va all'ufficio del personale per il lavoro eseguito".