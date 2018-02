Scuole sicure in Umbria, maxi finanziamento per 22 comuni: 30 milioni di euro

Arrivano i soldi per le scuole dell’Umbria. Finanziati 38 interventi di adeguamento e miglioramento sismico, di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria in 22 comuni della regione per un totale di 29 milioni e 943mila euro.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco dei comuni umbri ammessi a contributo per l’adeguamento delle scuole, attraverso le risorse stanziate da Governo e Parlamento nella legge di Bilancio 2017.



E dalla Regione Umbria spiegano che “quello del Ministero dell’istruzione era un provvedimento particolarmente atteso per dare risposte concrete alle esigenze di adeguamento sismico di numerosi edifici scolastici della nostra Regione. Questo finanziamento, insieme ai fondi che verranno dalle altre leggi del settore e da quelli previsti per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, permette di continuare la grande azione che la Giunta regionale dell’Umbria ha intrapreso per la messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici sempre più adeguati alle esigenze degli studenti e di tutti gli operatori della scuola”.

