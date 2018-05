Recupero della Tari non pagata, c'è ancora tempo per saldare: zero more e suddivisione in rate

La scadenza per la presentazione delle domande per la definizione agevolata della tassa rifiuti relativa agli anni 2014-2015 -2016 è il prossimo 31 maggio. L’istanza –si ricorda- permetterà ai contribuenti ritardatari, di pagare il tributo non versato senza sanzioni e in quattro rate, l'ultima delle quali con scadenza giugno 2019.

Ad oggi, spiega il Comune di Perugia, agli uffici sono state presentate 625 domande, ma sono stati assistiti quasi 1600 utenti, di cui 892 direttamente agli sportelli Tari e 687 al telefono. Dati che fanno ben sperare sulla riuscita dell'operazione.

La domanda può essere presentata –entro il 31 maggio- agli sportelli Tari in Via Settevalli, 11, presso il centro Bellocchio (orari: Lunedì e Venerdì: ore 9,00 - 12,30; Martedì: ore 9,00 - 12,30 e 15,00 - 17,30; Mercoledì solo disabili e previo appuntamento fissato prima con lo 075.075.075).Oppure inviata per raccomandata, fax al numero 0755056333 ed e-mail all'indirizzo tia@gesenu.it.

Per info telefoniche: numero unico 075.075.075 (dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30). L’operazione di definizione agevolata della Tari costituisce un importante percorso per attuare al meglio l'equità fiscale, permettendo ai cittadini in difficoltà di regolarizzare la loro posizione.