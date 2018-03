A Mantignana lo chef Giorgione per ricordare Luciano Giannoni e la sua mitica "cilona"

Ricordare un concittadino attraverso una sua preparazione gastronomica. Accade a Mantignana, durante la XVI edizione della Rassegna della torta di Pasqua umbra. Il personaggio, la cui memoria è legata all’iniziativa, è Luciano Giannoni. La kitchenstar che lo rievocherà è il mitico cuoco Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, protagonista della serie tv “Giorgione – Orto e cucina” in onda su Gambero Rosso Channel.

La preparazione inventata da Luciano è chiamata Cilona (una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con la passata di pomodoro), la cui ricetta era rigorosamente custodita nella mente e nel cuore del mantignanese. Allora come si è giunti a possederla? “L’ha rivelata – dice il presidente dell’ARCS Mantignana – un suo stretto collaboratore. Non per volontà di violare la riservatezza, ma per omaggiarne l’inventore, una persona amatissima dalla comunità”.

Giorgione, dunque, domenica 25 alle 18, si cimenterà in questa sfida, svolta a livello filologico. Si tratterà di un’interpretazione… ma “d’autore”. Non saranno pochi coloro che verranno, sia per assaggiare la prelibatezza, sia per vedere all’opera un personaggio mediatico di forte impatto.

Oltre ai successi televisivi, Giorgione, è infatti autore di un best seller editoriale “Giorgione orto e cucina”, edito da Gambero Rosso, che sfrutta l’eco televisiva del personaggio. Dando seguito a quel successo, Giorgione – cui non fa difetto il senso degli affari – ha in libreria “Giorgione: le origini”, il più venduto nella classifica dei libri di cucina su Amazon. Insomma: domani, a Mantignana, si potrà assistere a un evento che coniuga egregiamente memoria e gastronomia, personaggi (Luciano e Giorgione), ciascuno a suo modo nel cuore del pubblico.