Doppia rapina a mano armata a San Sisto, colpiti supermercato e negozio

Non è da escludere che dietro le rapine avvenute a Ponte San Giovanni e quelle messe a segno ieri in due esercizi commerciali di San Sisto, possa esserci la stessa mano. Il modus operandi con il quale agirebbe il rapinatore, gettando nel panico i clienti e i commessi, appare assai simile, anche nell'abbigliamento.

Intanto carabinieri e polizia vagliano ogni pista, acquisiscono testimonianze e immagini di videosorveglianza al fine di risalire all'autore delle rapine. Nel pomeriggio di ieri, è entrato in scena nel supermercato "Hurrà" , sfoderando l'arma (non è chiaro se vera o giocattolo) e intimando la commessa di farsi consegnare l'incasso. Poi ha preso di mira un negozio di abbigliamento, fuggendo in questo caso con qualche centinaio di euro.