Finti dipendenti del gas, ma veri rapinatori: smantellata banda senza scrupoli

Una banda specializzata in furti e rapine ai danni di persone anziane, in alcuni casi ultranovantenni, vittime vulnerabili e indifese che i malviventi avevano preso di mira per poterli spennare. Ma gli agenti, sono riusciti a smantellare il gruppo criminale, composto sia da italiani che da albanesi e romeni e che negli ultimi mesi a Firenze e in alcuni comuni limitrofi, avevano messo a segno numerosi furti e rapine.

Nelle prime ore della mattinata di ieri la Polizia di Stato ha rintracciato nella zona di Fontivegge un albanese di 25 anni, ricercato in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è indiziato di appartenere alla banda: secondo le indagini la tecnica utilizzata sarebbe stata ben consolidata: i malviventi prendevano di mira vittime particolarmente vulnerabili e riuscivano ad introdursi nelle loro abitazioni spacciandosi per dipendenti di una nota società del gas. Entrati in casa e conquistata la fiducia degli anziani proponevano contratti vantaggiosi nell’ambito dell’erogazione del gas dopodiché, sfruttando le loro disattenzioni, si impossessavano di gioielli e di altri monili in oro.

Almeno cinque i colpi andati a segno con questa tecnica, ma in un caso la vittima ha compreso il raggiro e la situazione è degenerata in una brutale rapina. In particolare, un 81enne fiorentino,ha cercato di allontanarli dopo aver capito di non avere a che a fare con dei veri dipendenti della società di energia. Ma l’albanese ed un complice lo hanno scaraventato a terra e gli hanno strappato di dosso una collana in oro ed un bracciale in oro. Oltre alla cattura del 25enne - per il quale si sono già spalancate le porte del carcere di Capanne - in altre zone d’Italia sono stati rintracciati cinque indagati, tutti destinatari di ordinanze di custodia cautelare per gli stessi reati.