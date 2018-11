Rapina e aggredisce due giovani prostitute in una sola notte: nessun ritorno in libertà per il 44enne

Nessun ritorno in libertà per un 44enne che nei giorni scorsi è finito in carcere con accuse pesantissime: rapina aggravata e violenza sessuale nei confronti di due giovani prostitute. I giudici hanno rigettato l'istanza di Riesame avversa alla misura cauletare emessa dal Gip e avanzata dagli avvocati Gianni Dionigi e Luciano Ghirga, difensori dell'indagato.

Il 44enne, arrestato a seguito delle denunce delle due giovani, resta ristretto a Capanne. Secondo le indagini avrebbe prima percosso e colpito con dei pugni una prostituta per farsi consegnare tutti i soldi (circa 180 euro). Dopo averla percossa l'avrebbe anche violentata. Tutto questo con l'aggravante della minorata difesa e di aver agito di notte in un luogo appartato e isolato.

Nella stessa notte avrebbe preso di mira un'altra giovane prostituta, presa a schiaffi e minacciata di ulteriori violenze per farsi consegnare 100 euro. Le indagini che hanno portato al fermo del 44enne sono partite a seguito delle denunce delle due giovani. Dalle immagini delle telecamere del traffico (limitato a quell’ora della notte), dalle descrizioni del modello di auto e numero di targa e dal tatuaggio i poliziotti avevano iniziato a stringere il cerchio sui potenziali autori che in quella zona possedevano un modello simile fino a risalire a lui.