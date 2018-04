Attimi di paura, malvivente a volto coperto e armato di coltello rapina negozio cinese

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 aprile, in un negozio cinese di via Fabretti quando, improvvisamente, un uomo ha fatto irruzione nei locali. Ma non era un cliente qualsiasi: a volto coperto, si è diretto subito verso la cassa con un preciso intento: quello di rapinare l'incasso del negozio. Ma c'è un altro particolare; il malvivente, allo scopo di intimorire per esortare a farsi consegnare il denaro, ha puntato un coltello al cassiere, per poi arraffare in fretta e furia un paio di centinaia di euro. Raggiunto il suo scopo, si è diretto verso l'uscita facendo perdere le proprie tracce, prima dell'arrivo dei carabinieri. Ora si indaga sull'accaduto per cercare di trovare il rapinatore.