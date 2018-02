Perugia, assalto in banca in pieno giorno: maxi bottino, dipendenti terrorizzati

Rapina in banca da film a Perugia. Il colpo è andato a segno nel pomeriggio di venerdì alla Ubi Banca di via Mario Angeloni, a Fontivegge, poco dopo l'orario di chiusura. Due uomini si sono materializzati all'interno della filiale, a volto coperto, e hanno portato via circa 70mila euro. I banditi sono riusciti ad entrare smontando un vetro di una porta sul retro. I due, con accento del Sud Italia, secondo una prima ricostruzione avrebbero messo a segno la rapina senza armi. Uno dei due, però, teneva una mano in tasca, come a stringere una pistola. Indagano i carabinieri.