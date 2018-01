In tre armati di pistola minacciato il gestore di un Circolo, poi fuggono con l'incasso della giornata

Rapinato il gestore del Circolo di Collecchio di Trevi. E' ancora pomeriggio quando tre persone, con il volto coperto, fanno irruzione nel locale approfittando della momentanea assenza dei clienti. In quel momento non c'è nessuno al Circolo, tranne il gestore che improvvisamente si trova a dover fare i conti con i tre uomini che, armati di pistola (non è ancora chiaro se vera o giocattolo), lo costringono a farsi consegnare l'incasso della giornata.

E' accaduto martedì 23 gennaio; i rapinatori si sono subito dileguati con il bottino che ammonterebbe a 250 euro circa. Partita la denuncia, sul posto sono arrivati i carabinieri di Trevi per avviare le indagini utili a rintracciare i tre, che si sarebbero incamminati a piedi per una decina di metri, per poi salire a bordo di un'auto facendo perdere le proprie tracce. La notizia è stata riportata da La Nazione.