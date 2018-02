Paura in un supermercato, armato di pistola si fa consegnare l'incasso: è caccia al bandito

E' entrato poco prima dell'orario di chiusura del supermercato e poi, una volta arrivato alla cassa, ha tirato fuori una pistola e si è fatto consegnare l'incasso, per poi dileguarsi. Un modus operandi già visto, quello entrato in azione ieri - lunedì - 19 febbraio, nel punto vendita Emi di via Pievaiola a Capanne. Il rapinatore ha agito da solo e con un'arma ancora da verificare se sia vera oppure no. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, stanno cercando di risalire all'autore della rapina.