Finge di non ricordarsi il pin del bancomat, poi scappa con quattro paia di scarpe: rapinatore arrestato

Tenta di pagare un paio di scarpe in un supermercato, ma con la scusa di non ricordarsi il pin della carta bancomat, si dirige verso l’uscita, come se nulla fosse. Già, perché all’interno dello zaino aveva invece altre quattro paia di scarpe di un noto marchio sportivo. È stata una delle commesse di un supermercato di Santa Maria degli Angeli ad accorgersi che dallo zaino dell’uomo – un 33enne straniero con precedenti di polizia – fuoriuscivano le scarpe. Dopo avergli chiesto di restituire la refurtiva, il 33enne, per tutta risposta, cercava di scappare nonostante la dipendente lo trattenesse per il giubbotto. Nel tentativo di darsi alla fuga, ha colpito la donna con violenza, per poi guadagnarsi l’uscita da una porta antipanico dell’esercizio commerciale.

Scattato l’allarme alle forze dell’ordine, i poliziotti del Commissariato di Assisi sono riusciti ad intercettarlo e a bloccarlo, non prima di un rocambolesco inseguimento dove il 33enne ha tentato di disfarsi dello zaino appendendolo al cancello di un’abitazione. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, a recuperare la refurtiva e ad arrestarlo per il reato di rapina.