Rapinano le poste fingendosi finanzieri, poi scappano con un maxi bottino: inseguiti e catturati in autostrada

Sono stati inseguiti, catturati e infine arrestati i responsabili del colpo messo in atto nella mattinata di ieri, martedì 2 ottobre, negli uffici postali della frazione spoletina di San Venanzo. I tre, fingendosi finanzieri, erano entrati alle poste chiedendo di farsi aprire, per delle verifiche, la cassaforte. Poi si erano diretti alle casse ed avevano arraffato il contante disponibile e darsi alla fuga.

Ma la loro fuga non è durata molto visto che in autostrada da Orte verso Roma, grazie al coordinamento delle pattuglie della polizia stradale, sono stati intercettati e bloccati. A seguito della perquisizione effettuata sull'auto, gli agenti hanno trovato un distintivo della GdF utilizzata dai rapinatori per mettere a segno la rapina, parte della refurtiva e una pistola risultata rubata. I tre, di origine romana, sono stati arrestati.