Pretola, la minaccia con una lama per rubarle lo scooter: tanta paura per una donna

Attimi di paura per una donna, minacciata con una lama (forse un coltello o un taglierino) da un malvivente, che l'ha intimitata di scendere dal proprio scooter per poi fuggire con il mezzo. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 22 luglio, nella frazione di Pretola: la vittima, dopo che l'uomo si è allontanato con il suo motorino, ha fatto scattare subito l'allarme chiedendo aiuto alle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Perugia, che hanno rintracciato l'uomo, di origine straniera, in sella al due ruote rubato alla cittadina poco prima. Alla vista degli agenti di polizia, ha tentato anche la fuga, ma invano. Portato in Questura e identificato, per lui è scattato l'arresto ed è stato accompagnato al carcere di Capanne.