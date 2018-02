Armati di pistola assaltano una sala giochi e scappano con l'incasso: è caccia ai tre rapinatori

E' caccia ai tre malviventi che intorno alle 21 di venerdì 2 febbraio, hanno fatto irruzione in una sala giochi a Ellera di Corciano. I tre rapinatori, pistola in mano, si sono diretti verso i dipendenti e sotto minaccia dell'arma, si sono fatti consegnare i soldi contenuti nella cassaforte, per poi dileguarsi. Presenti, in quel momento, anche alcuni clienti. I malviventi si sono poi dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri; nelle scorse settimane un'altra rapina a Corciano è stata messa a segno ai danni di una tabaccheria all'orario di chiusura.