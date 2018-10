Rapina alle Poste, tre arresti: individuata l'auto rubata, dentro quasi 10mila euro e un Rolex

Soldi (tanti), un Rolex e i vestiti utilizzati per la rapina alle Poste di San Venanzo di Spoleto. I carabinieri hanno individuato a Spoleto l'auto rubata utilizzata per l'assalto all'ufficio postale e poi abbandonata. Dentro, i militari hanno trovato parte del bottino: l'orologio prezioso e 9.800 euro in contanti.

I carabinieri, subito dopo la rapina, hanno individuato anche una seconda auto, utilizzata dai malviventi per la fuga: una Daewoo Nubira. Grazie alla segnalazione, gli agenti della polizia stradale hanno bloccato l'auto e arrestato i tre presunti responsabili, dopo un inseguimento in autostrada. Secondo quanto riferito dai carabinieri di Spoleto si tratta di tre pluripregiudicati italiani, residenti a Roma: V.G. di 58 anni, A.P. di 49 anni e F.C. di 47 anni.