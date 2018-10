Per farsi aprire la cassaforte si fingono finanzieri: banda colpisce gli uffici postali e scappa con il bottino

Paura poco dopo l'orario di apertura degli uffici postali della frazione spoletina di San Venanzo. Qui tre uomini, con il volto parzialmente camuffato da occhiali e cappelli per eludere l'identificazione, sono entrati nell'ufficio postale fingendosi finanzieri. A quel punto avrebbero chiesto ai dipendenti di farsi aprire la cassaforte, ma la scusa adottata dalla banda non avrebbe retto.

Per guadagnarsi la strada verso le casse, hanno spintonato una dipendente ed hanno arraffato in fretta e furia i contanti. Il bottino è in fase di quantificazione, ma l'ammontare sarebbe di qualche migliaia di euro. Scattato l'allarme alle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Spoleto che stanno svolgendo tutte le indagini utili per risalire agli autori del colpo. La dipendente, in via precauzionale, è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.