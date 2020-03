Rapina al portavalori, il Sindaco di Umbertide: "Sciacalli che si approfittano di un momento come questo"

Dura condanna del sindaco di Umbertide Luca Carizia, che interviene sulla rapina avvenuta questa mattina all'esterno di un centro commerciale cittadino: “In un momento in cui tutti noi stiamo cercando di tutelare la nostra salute cambiando con grande sacrificio le nostre abitudini – sottolinea il primo cittadino - degli sciacalli si approfittano di questa situazione”.

Rapina al furgone portavalori davanti al supermercato, esplosi dei colpi: caccia serrata alla banda

“Come sindaco del Comune di Umbertide non solo condanno l'accaduto ma mi domando se possa esistere una pena così severa da impartire a queste belve. Vista la gravità dell'accaduto, chiedo il massimo impegno per consegnare alla giustizia soggetti così pericolosi. Un ringraziamento sentito e particolare va agli uomini dell'Arma dei Carabinieri e alle forze dell'ordine tutte, che ogni giorno sono impegnati sul territorio per garantire la sicurezza di tutti noi e che anche in questa occasione, sono sicuro, faranno del loro meglio”.