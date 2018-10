Rapinato per pochi euro e colpito con un pugno, è caccia al malvivente

Rapinato per 10 euro e colpito in faccia con un pugno. Brutto episodio quello accaduto nella notte a cavallo tra sabato e domenica a un perugino che in quel momento stava transitando a piedi in zona corso Garibaldi quando improvvisamente si è trovato a tu per tu con il rapinatore.

Da quanto si apprende, per intimarlo a farsi consegnare quanto era in suo possesso, il malvivente gli è scagliato contro con un pugno, ferendolo . Trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, all'uomo sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in una decina di giorni. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Perugia.