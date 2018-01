Perugia, colpo in banca: armati di taglierino rapinano la filiale e scappano, è caccia ai malviventi

Colpo all'Ubi Banca in via Pietro Soriano, quello messo a segno nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 23 gennaio, a Perugia. Uno o più malviventi, armati di taglierino, sono entrati all'interno della filiale, e minacciando un dipendente si sono fatti consegnare i contanti. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 7- 10 mila euro. Una volta entrati in possesso dei soldi, sono scappati e hanno fatto perdere le proprie tracce. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Perugia: utili potranno essere le immagini di videosorveglianza della zona.

Un episodio analogo è stato messo a segno in una banca a Terni, lo scorso 19 gennaio mentre a Perugia, nella setssa giornata, sotto minaccia di una pistola, un paio di rapinatori hanno svaligiato una sala scommesse a Ferro di Cavallo e una tabaccheria di Ellera di Corciano.