Prima il raid in un negozio, poi l'aggressione al poliziotto: catturati e arrestati due rapinatori

Il furto in un negozio di abbigliamento, poi la fuga e infine l'aggressione ai danni del vice questore aggiunto del Commissariato di Foligno, che era intervenuto per bloccare i due ladri. Alla fine in cerchio si è stretto intorno a due giovani stranieri, uno di origine brasiliana e l'altro della Guinea, entrambi raggiunti da un'ordinanza di misura cautelare. Il gip del tribunale di Spoleto ha concesso al brasiliano gli arresti domiciliari, mentre l'altro è stato portato in carcere, a Capanne.

Le indagini degli agenti del Commissariato di Foligno, insieme ai poliziotti del Commissariato di Assisi e della squadra Mobile di Perugia, sono riusciti ad indentificare i due giovani ritenuti responsabili del furto ai danni di un negozio a Foligno e dell'aggressione al dirigente di Polizia 8poi riqualificato in rapina) che aveva cercato di bloccare uno dei due indagati.