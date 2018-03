Finto cliente, vero rapinatore: altro colpo in un negozio a Perugia: è caccia al bandito solitario

Avrebbe agito con lo stesso modus operandi già visto in altri colpi messi a segno ai danni di esercizi commerciali a Perugia, il rapinatore "solitario" che si finge cliente per poi avvicinarsi alle casse e tirare fuori una pistola. Ancora non è chiara se sia vera o giocattolo, ma anche nella giornata di ieri è tornato in scena lo stesso copione, questa volta all'interno del negozio di articoli per la casa e per la persona "Acqua & Sapone" in via Annibale Vecchi. E questo, dopo appena 24 ore dalla rapina ai danni del punto vendita Conad di via Albinoni a San Sisto, accaduto intorno all'ora di pranzo di mercoledì 14 marzo. Il bottino prelevato dal malvivente ammonterebbe a poche centinaia di euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Perugia. Utili, in tal senso, saranno le immagini di videosorveglianza per risalire al responsabile.