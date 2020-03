Sorpreso dalle commesse mentre ruba in un negozio, lui reagisce con violenza: arrestato

È stato rintracciato a Foligno dagli agenti della Mobile, un 32enne di origini marocchine arrestato per rapina su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Perugia . Il 32enne, nel dicembre scorso, era stato sorpreso da due commesse di un negozio di abbigliamento di Perugia mentre cercava di rubare alcuni vestiti dagli scaffali. Per tentare di guadagnarsi la fuga, avrebbe inoltre spintonato le due donne, agendo con violenza nei loro confronti.

L’uomo, già con precedenti alle spalle per droga e reati contro il patrimonio, irregolare sul territorio italiano, è indiziato del delitto di rapina tanto da far scaturire il provvedimento cautelare a suo carico, richiesto dalla procura del capoluogo. I poliziotti della Squadra Mobile, in sinergia con i colleghi del Commissariato di Foligno, lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Spoleto.