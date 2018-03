Si fa dare un passaggio, lo porta in una stradina isolata e lo rapina: trans arrestato e spedito in carcere

E' finito in carcere per rapina aggravata e lesioni personali un transessuale di 37 anni, responsabile - secondo le indagini coordinate dalla procura di Perugia - del fattaccio accaduto lo scorso 15 giugno ai danni di un uomo che gli aveva offerto un passaggio in auto. Mediante minaccia di un coltello e dopo avergli fatto imboccare una strada non asfaltata e isolata nei pressi di Madonna Alta, si sarebbe impossessato di 160 euro non prima di avergli assestato uno schiaffo al volto e minacciandolo di spaccare l'auto con un bastone se solo avesse avvertito polizia o carabinieri. Tutto questo, non prima di averlo minacciato con un coltello.

La vittima riporterà lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Lidia Brutti e notificata a carico dell'indagato dai carabinieri di San Sisto, emerge come abbia "approfittato di circostanze che ponevano la persona offesa in una condizione limitante la sua capacità di difesa, conducendolo con il pretesto di un passaggio fino a casa,in un luogo isolato". L'indagato - difeso dall'avvocato Gianni Dionigi -(in foto) è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.