Altotevere, armati di pistola fanno irruzione in un negozio di Kebab e scappano con l'incasso

Ancora furti e una rapina nell'Altotevere. L'ultimo, in ordine di tempo, è accaduto martedì scorso ai danni di un esercizio commerciale che vende Kebab nella zona centrale di Umbertide. Qui due uomini, del quale uno armato di pistola, hanno intimato al proprietario di farsi consegnare l'incasso.

Non è chiaro se l'arma utilizzata per mettere a segno la rapina sia vera o giocattolo. Il titolare del Kebab ha così consegnato ai rapinatori circa 250 euro. Una volta usciti dal negozio con il bottino, si sono allontanati in fretta e furia dal negozio di via Roma facendo momentaneamente perdere le loro tracce. Anche i furti continuano a imperversare nelle zone dell'Altotevere. Nelle scorse settimane si sono registrati in particolare nella zona Sud di Città di Castello, mentre un paio di sere fa, nella frazione di San Secondo, i malviventi hanno fatto incursione in un appartamento dove è stata tagliata in due la cassaforte con il frullino oltre a mettere sottosopra l'abitazione. Come riporta la Nazione odierna edizione Umbria, i proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri.