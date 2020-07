Banditi armati e mascherati assaltano la villa di un imprenditore a Spello

Mascherine chirurgiche in volto, contatore staccato e impianto elettrico manomesso per non far scattare l’allarme. Hanno agito veloci e armati i quattro (o cinque) rapinatori che sono penetrati in casa di un imprenditore di Spello e lo hanno rapinato di soldi e gioielli. La notizia è riportata dal Messaggero Umbria di oggi.

Secondo una prima ricostruzione, quando è mancata la corrente l’imprenditore è uscito per controllare se vi fosse un guasto al contatore. Si è trovato di fronte, invece, i rapinatori mascherati e armati che lo hanno costretto a rientrare nell’abitazione e a farsi aprire la cassaforte.

I malviventi hanno legato l’uomo e la moglie e hanno rovistato in tutta casa, portando via qualche migliaio di euro e monili in oro, per poi fuggire con l’auto dell’uomo, prontamente abbandonata a pochi chilometri di distanza dove i malviventi avevano lasciato una vettura “pulita” per proseguire la fuga indisturbati.

Il personale del Commissariato di Foligno, guidato dal vicequestore Bruno Antonini, indaga sulla rapina.