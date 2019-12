Tentata rapina in casa, i proprietari reagiscono e sparano

Due anziani fratelli sono stati aggrediti da un ladro che ha cercato di penetrare in casa loro. Uno dei fratelli è rimasto ferito allo zigomo, l’altro ha preso la pistola e ha sparato per intimidire il ladro, che è fuggito.

È accaduto sabato sera a Tuoro sul Trasimeno, in località Baroncino, come riporta La Nazione Umbria oggi in edicola.

Uno dei due fratelli ha aperto la porta, forse dopo aver sentito dei rumiori, e si è trovato di fronte una persona, con il volto coperto, che lo ha colpito al volto, facendolo cadere a terra.

L’altro fratello ha assistito alla scena e ha preso la pistola, sparando un colpo. Poi ha chiamato il 118 e i Carabinieri.

L’uomo ferito è stato portato al Santa Maria della Misericordia e dove gli hanno diagnosticato la frattura dello zigomo.

I Carabinieri delle Stazione di Tuoro sul Trasimeno stanno cercando di ricostruire l’accaduto. È probabile che il rapinatore conoscesse i due fratelli e che ne stesse monitorando le abitudini per mettere a segno il colpo.