Rapina al furgone portavalori davanti al supermercato, esplosi dei colpi: caccia serrata alla banda

Indagini serrate da parte dei carabinieri per riuscire a dare un volto ai malviventi che questa mattina, intorno alle 9, hanno rapinato un furgone portavalori che in quel momento era fermo davanti ad un noto supermercato di Umbertide, scatenando anche la paura tra i presenti.

Secondo una prima ricostruzione, ne sarebbe nata una colluttazione con la guardia giurata, tanto da far esplodere uno, forse più colpi di pistola. Nessuno è rimasto ferito, ma la banda è riuscita a fuggire con il bottino, dileguandosi a bordo di un’auto. La stessa, sembrerebbe, dalla quale sono usciti per mettere in atto il piano criminale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Città di Castello - guidata dal Capitano Giovanni Palermo - che hanno avviato subito tutte le indagini utili per riuscire ad identificare gli autori della rapina.

Notizie in aggiornamento