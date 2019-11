Rapina una donna per strada e la minaccia con l’ombrello: fermato 22enne, ora è in carcere

Rapina una donna lungo la strada, a Perugia e – sotto minaccia di un ombrello – le porta via la borsa con i suoi effetti personali e una somma di circa 120 euro. Allertata immediatamente la Questura di Perugia, gli agenti delle Volanti e i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche di Perugia, hanno avviato le indagini utili a rintracciare l’autore della rapina.

Si tratta di un giovane uomo di 22 anni, di origini siriane, sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per il reato di rapina avvenuto ai danni della donna. Nell’udienza di convalida, su richiesta della procura, il tribunale di Perugia ha convalidato il fermo a carico del 22enne e disposto per lui la misura cautelare della custodia in carcere a Capanne.