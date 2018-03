Perugia, rapina a mano armata al supermercato: malvivente in fuga con il bottino

Attimi di paura in un supermercato a Perugia. Sono passate da poco le 13, nel punto vendita Conad di via Albinoni. Sembra un cliente qualunque ma quando si avvicina alle casse, ecco tirare fuori la pistola (non è chiaro se vera o giocattolo) per mettere a segno la rapina. Sono i contorni di quanto si è consumato all'interno del supermercato di San Sisto intorno all'ora di pranzo di oggi. Il bottino asportato ammonterebbe a qualche centinaio di euro. Ma non è la prima volta che accade. Già lo scorso 24 novembre, lo stesso supermercato era stato teatro di un'altra rapina.

E' stato il titolare dell'esercizio commerciale, allertato dalle urla delle cassiere, ad intervenire per cercare di bloccarlo ma da quanto emerge il rapinatore sarebbe riuscito a fuggire a bordo di un'auto. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe agito a volto scoperto per poi dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. Indagini in corso per riuscire a rintracciare l'autore dell'episodio.