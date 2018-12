Paura in bar, fa irruzione con il volto coperto e rapina la proprietaria: caccia al malvivente

E' caccia al malvivente che nella serata di ieri, venerdì 30 novembre, ha fatto irruzione in un bar a Foligno. Sono passate da poco le 21 quando, in un esercizio commerciale di via Trinci, un uomo con il volo parzialmente travisato entra e si avvicina alla proprietaria.

Sono bastati pochi attimi al rapinatore per arraffare contanti dalla cassa e scappare a piedi, facendo così perdere le proprie tracce. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva con sé anche una pistola, ma non è chiaro se vera o giocattolo. Dopo la rapina - avrebbe racimolato circa 200 euro - come detto ha fatto perdere le proprie tracce. Dato l'allarme ai carabinieri, sono in corso tutti gli accertamenti utili per riuscire a risalire all'autore della rapina.