Assalto in banca con il taglierino, bottino da 7mila euro: rapinatori catturati

Rapinatori catturati dalla polizia. A gennaio assaltarono una banca a Perugia, in via Soriano, terrorizzando clienti e dipendenti con un taglierino. Il bottino, secondo la quantificazione della Questura di Perugia, è di circa 7mila euro. I due sono stati arrestati dopo mesi di indagini.

Nella mattinata di lunedì 9 luglio gli agenti hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere per concorso in rapina aggravata dall’uso delle armi nei confronti di un 38enne italiano e di un 29enne cittadino francese. I due sono stati individuati nella zona di Prato, arrestati e rinchiusi in carcere in Toscana. Gli investigatori li hanno rintracciati grazie alle testimonianze, alle prove raccolte sulla scena del crimine e alle immagini della videosorveglianza.