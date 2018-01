Umbria, colpo in banca: ladri armati di taglierino terrorizzano i clienti e fuggono con i soldi

Colpo alla filiale della Banca Intesa San Paolo in via del Rivo a Terni, quello messo a segno intorno alle 13 di oggi, venerdì 19 gennaio. I malviventi hanno fatto irruzione a volto coperto e armati - secondo una prima ricostruzione - di taglierino, spaventando clienti e dipendenti. A quel punto sarebbero riusciti a farsi consegnare il bottino per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Terni per raccogliere elementi utili (tra immagini di videosorveglianza e testimonianze) per risalire agli autori della rapina. Il bottino prelevato è ancora in fase di quantificazione.